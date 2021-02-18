В России зарегистрировано 1,8 млн самозанятых

В России на данный момент в качестве самозанятых зарегистрировалось 1,8 млн россиян. Об этом сегодня сообщила заместитель главы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова, выступая сегодня на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при верхней палате парламента.

По ее словам, сейчас в топ-5 регионов по количеству зарегистрировавшихся самозанятых оказались Москва, Московская область, Татарстан, Санкт-Петербург и Свердловская область. В топ-5 видов деятельности, указанных 800 тыс самозанятых, оказались услуги водителей, ремонт и строительство, автоперевозка грузов, но большая часть в этой графе указала «прочие виды деятельности».

Замминистра также пояснила, что при регистрации в качестве самозанятого и скачивании приложения есть возможность указать основной вид деятельности, которым намерен заниматься гражданин – при этом обязанности его указывать нет. «Больше миллиона человек такого желания не изъявили указывать вид деятельности», – уточнила Илюшникова.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.02.21

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