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Пятница, 19 февраля 2021, 15:13 мск

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В России готовят еще один реестр иноагентов

В России может появиться новый реестр иностранных агентов, вести который будет поручено Минюсту РФ. Соответствующий проект указа президента РФ опубликован для обсуждения на портале общественной экспертизы. Согласно документу, в реестр должны войти незарегистрированные общественные объединения и физлица, выполняющие функции иноагентов.

Новая обязанность «будет осуществляться в пределах предусмотренных средств федерального бюджета Российской Федерации и установленной предельной штатной численности Минюста России», говорится в пояснительной записке к проекту указа.

Сейчас в ведении Минюста уже находится два реестра иноагентов, в первый включены некоммерческие организации, получающие иностранное финансирование, во второй – СМИ и физические лица.

Согласно российскому законодательству, иноагенты обязаны своевременно предоставлять информацию о том, что они выполняют соответствующие функции и получают иностранное финансирование. За нарушение физлица должны заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, в общественных объединениях штрафы составят от 5 до 10 тысяч рублей для граждан и от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.02.21

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