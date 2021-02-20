Дачи смогут изымать: Росреестр подготовил поправки в закон о садоводстве

В России будет усилен контроль за использованием дачных земель. Как сообщил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, его ведомство подготовило поправки в закон о садоводстве и огородничестве.

Как пишет «Российская газета», если дачники начнут использовать землю нецелевым образом, к примеру, откроют автомойку, автосервис или ферму по выращиванию птицы или сельскохозяйственных животных, то их сначала ждет штраф, а затем их могут лишить участка.

Также поправки расширяют права председателей садоводческих и огороднических товариществ, которые могут получить право в случае выявления нарушений, например, если на земле размещаются коммерческие объекты, уведомлять об этом различные инстанции.

Предполагается, что изменения позволят решить проблемы оформления прав на земли общего пользования и заброшенные участки, а также упростят порядок определения суммы взноса для членов дачных товариществ.

Напомним, согласно опросам ВЦИОМ, у 42% россиян есть дача или загородный участок. За последние пять лет их число сократилось на 4%.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.02.21

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