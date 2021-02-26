«Нам уже сегодня стыдно...» Вице-спикер Госдумы публично отчитала замглавы Минздрава РФ

Сегодня вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на совещании публично отчитала заместителя министра здравоохранения РФ Сергей Глаголева, который не нашел времени выслушать представителей медицинского сообщества по проблеме с допуском отечественного препарата для лечения онкологических заболеваний у детей. Врачам приходится использовать импортное неэффективное лекарство, пока российское не может получить «добро» чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Глаголев появился в кадре на дистанционном заседании лишь на несколько минут, пообещал оказать консультативную помощь по устранению проблем с экспертизой препарата и привлечь к решению проблемы НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. На связи остались только два руководителя департаментов Минздрава РФ.

«Я очень хорошо отношусь к руководителям департаментов, но я вообще-то разговаривала с министром, с Михаилом Альбертовичем [Мурашко], – заявила Яровая, и повысила голос. – Если заместителям так некогда разбираться в вопросах, за которые они отвечают, то тогда вопрос вообще снимается, почему такие решения принимаются, которые приводят к проблемам в здравоохранении».

«Как можно дальше работать замминистра, если он не слышал врачей? Ему что, мнение специалистов неинтересно? – возмутилась вице-спикер Госдумы. – Или ему пересказывать будут?»

В ответ одна из представителей Минздрава с готовностью пообещала, что передаст министру все, о чем шла речь в его отсутствие. «Его вызвал срочно министр», – пояснил она.

«Его министр делегировал! Я с Михаилом Альбертовичем лично разговаривала, и сейчас после совещания еще раз поговорю, – пригрозила Яровая. – Вообще это крайне непрофессионально и крайне неэтично!»

На совещании речь зашла о резонансной ситуации с наличием на российском рынке препарата аспарагиназы – немецкого оригинала, а также другого зарубежного препарата, изготовленного на основе импортной субстанции, на который жалуются врачи из-за неэффективности, и лекарства от кировской фабрики, которое до сих пор не может получить допуск на рынок.

«Массово закупается неэффективный препарат. Зачем мы это делаем, коллеги? На аргумент, что он получил допуски, у меня есть вопрос: как он получил эти допуски? И не является ли это причиной того, почему не даются сейчас допуски другому препарату, который эффективен?» – поинтересовалась Яровая.

Как пояснил директор департамента госрегулирования и обращения лекарственных средств Минздрава Филипп Романов, в России по федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» действует единственное экспертное учреждение, которое выдает допуск препаратам на рынок. «Та методика, которая контролирует качество этой субстанции, она требует доработки, – сообщил он. – Производителей приглашали к себе, чтобы организовать встречу с экспертами. Нам тоже нужен этот препарат. Есть понимание, что он эффективен. Обязательным условием допуска препарата до пациентов является качество, но в критерии не включен такой важнейший показатель, как чистота».

По его словам, следующая встреча с представителями компании-производителя состоится во вторник в Москве. В ответ Яровая заявила, что сама процедура экспертизы является непрозрачной, поскольку нет жесткого регламента ответственности за результаты для тех, кто проводит экспертизу, и нет процедуры коллегиального рассмотрения при обжаловании и оспаривании.

«Результат такой – на рынке препарат неэффективный, на него тратятся деньги и вы предлагаете его закупать в большом объеме, а препарат российский, который врачи говорят – дайте нам, вы почему-то не пускаете на рынок», – вновь повторила она, предложив провести сравнительный анализ качества двух субстанций с привлечением экспертов.

Со своей стороны Романов отметил, что российские разработчики сумели вывести на рынок первую в мире вакцину от коронавируса, за которую страна может испытывать гордость. «Мы того же хотим и от Омутнинский фабрики, чтобы нам не стыдно потом было», – сказал он. «А нам уже сегодня стыдно за тот препарат, который вы допустили, и который не помогает маленьким пациентам», – парировала депутат.

В итоге Яровая выступила с «убедительной просьбой», чтобы следующее совещание замминистра здравоохранения Глаголев провел вместе с замминистра Минпромторга РФ, потому что речь должна идти не только о лечении от рака детей, но «и о понимании развития, в том числе, и отечественного производителя, и той общей задачи, которая поставлена президентом». Кроме того, вице-спикер Госдумы попросила привлечь к этой встрече экспертов, которые проводили сравнительный анализ трех препаратов – немецкого образца и двух аналогов.

Ранее СМИ сообщали о жалобах родителей пациентов онкобольниц и самих врачей на препарат аспарагиназа, эффективность которого оказалась чрезвычайно низкой. У некоторых детей после применения возникли серьезные последствия. В частности, журнал vademec.ru в феврале прошлого года сообщал о жалобах онкогематологов санкт-петербургской ДКБ №1. «Врачи ссылались на результаты экспертизы многоцентровой группы по лекарственному мониторингу, выявившей несоответствие отечественных препаратов аспарагиназы заявленным параметрам фармакокинетики, приводящему, по мнению медиков, к росту числа рецидивов и необходимости применения следующих, более дорогих, линий терапии», – говорилось в публикации.

Москва, Татьяна Дорофеева

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