«Такого вала жутких, непроверенных препаратов, не было никогда»: в Госдуме врач раскрыл масштабы катастрофы с лекарствами

В России продается огромное количество «жутких, непроверенных» лекарств, чего никогда ранее не было. Об этом заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий (ИГИКТ) НМИЦ имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук профессор Алексей Масчан, выступая сегодня на заседании экспертного совета в Госдуме под председательством вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой.

«Того вала жутких, непроверенных препаратов, которые мы имеем и которые мы обязаны применять, потому что они якобы отечественные и дешевые – такого никогда не было», – констатировал он.

Такую ситуацию профессор связал, в том числе, с непрозрачностью экспертизы, которая выдает допуски препаратам на рынок. Ранее об этой проблеме говорила Яровая, которая «с прокурорской точки зрения» назвала систему допуска коррупционной процедурой.

«Я от представителей «большой фармы» слышал, и я в это очень верю, что [приходит] чистое досье, в котором ничего не написано, и такой же толщины видимо какие-то подкрепления идут, – рассказал Масчан. – Потому что такого количества жутких совершенно препаратов, которые никогда не проверялись, ни до маркетинга, ни после маркетинга, просто не могло появиться на рынке без того, о чем вы сказали. Это абсолютно очевидно».

«Персоналии известны, я их называть не буду, я очень надеюсь, что их проверят на том уровне, о котором вы говорите», – подчеркнул Мосчан.

При этом, как отметил профессор, неверно называть большинство российских фармацевтических заводов отечественными производителями. «На самом деле никакого отечественного производителя нет. Есть в основном производители, которые пользуются импортными субстанциями, но это не называется отечественный производитель», – пояснил он, добавив, что субстанции ввозят в страну из Китая и Индии.

«Они не отечественные, там 98% принадлежит другой стране, субстанции закупают вообще в третьей стране», – подтвердила Яровая.

В заключение Масчан отметил, что препарат для лечения детской онкологии Веро-Аспарагиназа, который вызвал массовые нарекания врачей, все же был допущен на отечественный рынок, при том, что «никогда не проходил клинических исследований». «Это препарат, который является био-аналогом, белковым препаратом, – подчеркнул он. – Он может быть проверен только в клинических исследованиях, по результатам исследований. И рассказывать нам, что в пробирке одно и то же, а значит, в клинике одно и то же – это значит проявлять абсолютную некомпетентность и незнание закона. Да, они пролезли на рынок еще до того, как этот закон был принят. Но это не значит, что мы обязаны их применять».

По данным из открытых источников, препарат Веро-Аспарагиназа производит АО «Верофарм», учредителем которого выступает ООО «Гарденхиллс», которое, в свою очередь, принадлежит двум подразделениям американской химико-фармацевтической корпорации Abbott. В 2014 году после закрытия сделки по приобретению «Верофарма» корпорация объявила, что ей принадлежит примерно 98% акций.

Москва, Татьяна Дорофеева

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