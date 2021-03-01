Спекуляции: Минэкономики РФ вступило в спор с Bloomberg

Министерство экономического развития РФ обвинило американское аналитическое агентство Bloomberg в спекуляциях об инфляции в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Подобная аналитика носит спекулятивный характер. Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние. Правительство сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах», – говорится в пресс-релизе.

Как сообщал «Новый День», ранее Bloomberg отнес Россию к «горячим точкам» по росту цен на продукты. В список вместе с Россией попали Бразилия, Нигерия, Турция и Индия.

По мнению аналитиков агентства, введение тарифных квот на экспорт зерновых и установка предельных цен на ряд продуктов могут спровоцировать рост инфляции.

Стоит отметить, что аналогичной точки зрения придерживается также Счетная палата РФ, в январе заявившая, что регулирование цен на продукты может привести к их дефициту. Минсельхоз, в свою очередь, утверждает, что агропромышленный сектор по многим показателям «перевыполняет пороговые значения».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.03.21

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