Правительство РФ изменило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами

В России изменится порядок оформления компенсационных выплат по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами. Постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

«Теперь при обращении за такими выплатами людям больше не придется подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию. Также им больше не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного. Все эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем», – говорится в сообщении.

В правительстве также напомнили, что ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет.

Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники. Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 02.03.21

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