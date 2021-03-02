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Вторник, 2 марта 2021, 14:34 мск

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Онищенко запретил россиянам выбирать вакцину от коронавируса

Фото: пресс-служба Кремля

Россияне не должны сами выбирать вакцину от коронавируса – от них требуется только прийти на прививочный пункт, где врач решит этот вопрос. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Вам врач назначит ту вакцину, которая есть», – заверил он.

«Вы же когда приходите к врачу, вы не говорите «у меня болит желудок, и я хочу принимать вот это лекарство, а вот это я не буду», да? Это так? Он вам назначает то лекарство, которое в данном случае показано, – привел Онищенко аналогию. – Поэтому вот эта новомодная тенденция выбирать себе вакцину, собирать по ней данные – она, с одной стороны, меня радует, потому что люди наконец начали интересоваться <…> Но не в этом дело. Давайте доверять врачам. Давайте идти на вакцинацию, и там врач примет решение привиться, или сегодня нельзя. Например, неделю назад температурили, или у вас произошло обострение заболевания сердечно-сосудистой системы».

По его словам, в этих случаях противопоказание к вакцинации может быть только временным, «а не тотальное, что вам вообще нельзя этим заниматься».

Парламентарий предложил «перестать считать волны» коронавируса, пояснив, что вирус теперь никуда не уйдет, и будет присутствовать и в 2023 году, и позже.

Москва, Татьяна Дорофеева

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