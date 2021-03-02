Онищенко: Вакцинация от маски не спасет

Тем, кто уже вакцинирован или переболел COVID-19, придется и дальше носить маски, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По его словам, это связано с недостаточной изученностью коронавируса.

«По большому счету, по всем законам эпидемиологии, если человек привился и дал хороший иммунный ответ, ему носить маски не очень нужно, и не нужно. Но это если бы имели дело несколько лет с этим штаммом, – пояснил он. – Другое дело, что может быть транзисторное носительство: вот я имею иммунитет, я соприкоснулся с больным, и в моем организме на какое-то время этот штамм мог задержаться, не вызывая у меня болезни, потому что он не сможет преодолеть мою иммунную систему. Но я могу быть опасен, допустим, для других людей, которые не привиты, не болели и имеют противопоказания, чтоб встречаться с этим штаммом».

При этом бывший глава Роспотребнадзора отметил, что все болеющие в данный момент или уже переболевшие коронавирусной инфекцией в России внесены в спецреестр. «Количество больных известно, и мы с вами этих больных всех знаем, ведется соответствующий реестр – где они живут, чем они занимаются, за ними следят с точки зрения возможных осложнений, которые могут быть сразу же или впоследствии. Эти люди нам известны», – подчеркнул он, отметив, что точно так же у властей есть персональные данные тех граждан, кто вакцинировался.

«У нас остается зона «терра инкогнита» – это та группа людей, которые или в легкой форме или в бессимптомной форме переносят это заболевание, – сказал он. – Пойти по китайскому методу тотального закрытия и обследования у нас, видимо, не получится, и я в этой ситуации особой необходимости в этом не вижу. Но нам нужно сегодня массированно вакцинироваться».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.03.21

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