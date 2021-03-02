«Носить маски и руками заниматься»: Онищенко объяснил, как в ближайшие годы будет жить Россия

Принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом адекватны сложившейся эпидемиологической ситуации, в стране не нужно вводить строгие ограничительные меры и локдаун, как это вновь делают многие европейские страны. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«А зачем?.. Вам что, не хочется на работу ходить, что ли? Не надо! – отреагировал Онищенко на вопрос журналистов. – В мире понимаете, вот когда мы будем человеку предлагать новые типы социальных пособий, тут есть мысль как бы… у них есть, а у нас нет. У нас есть Национальный комитет, Национальная комиссия, в нее входит достаточное количество профессионалов и экспертов, и мы действуем своим умом. Мы видим эпидситуацию, и исходя из этого мы строим свои планы».

По его словам, есть люди, которым понравилось сидеть в самоизоляции, и которые тоскуют по весенним событиям, «когда можно было два месяца сидеть и получать зарплату». «Но нам нужно экономику двигать, – заявил бывший главный санитарный врач РФ. – И сегодня те меры, которые применяются, они [приняты] исходя из реальной эпидситуации, и пока я провалов не видел: чтоб все отменили, и оно полезло вверх».

При этом Онищенко объяснил, почему в некоторых регионах до сих пор закрыты кинотеатры и ночные клубы, однако в транспорте и социальных учреждениях собираются огромные очереди и толпы. «Тут-то можно навести порядок, а там не получается. Это все перекосы, не потому что они по глупости делаются, а потому что закрыть концертный зал легко – два поворота ключа, [положил ключ в карман] в карман и пошел, – пояснил он. – А если люди едут на работу, и транспорта нет, или в метро идут. Вы же им не запретите».

Несмотря на пандемию, сейчас мир живет нормально жизни, считает Онищенко. «Межвидовая борьба – это наша эволюция, она всегда была», – пояснил он, отметив, что СПИД и туберкулёз никуда не ушли, и приносят не меньший ущерб.

По его словам, «раскрутка» паники на волне коронавируса была очевидна и была избыточной – вслед за коронавирусом придет грипп, который не менее опасен. «Надо сделать выводы и готовиться к тому, что маски надо носить каждый сезон, руками заниматься, прививаться перед каждым сезоном, внимательно следить [за здоровьем], нашим медикам нужно скорректировать свою политику информационную, потому что [не нужно] нагнетать страхи, вести непрофессиональные разговоры или споры – они должны быть в своей среде», – заключил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.03.21

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