Российская вакцина от коронавируса зарегистрирована еще в трех странах

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Анголе, Джибути и Конго. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). В РПФИ уточнили, что «Спутник V» одобрили уже 42 страны с общим населением более 1,1 млрд человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.03.21

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