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Среда, 3 марта 2021, 18:27 мск

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Российская вакцина от коронавируса зарегистрирована еще в трех странах

Фото: Минздрав России

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Анголе, Джибути и Конго. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). В РПФИ уточнили, что «Спутник V» одобрили уже 42 страны с общим населением более 1,1 млрд человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.03.21

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