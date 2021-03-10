«Один раз – не грех»: Госдума одобрила «братскую могилу», которая похоронит борьбу с коррупцией

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении два предложения правительства РФ, которые вносят поправки в 26 законов и освобождают от ответственности за коррупционные преступления, которые были совершены по «независящим от лица обстоятельствам». Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты от КПРФ назвали это братской могилой для сокрытия коррупционных преступлений.

Инициатива правительства снимает с работников государственных корпораций, публично-правовых компаний, фондов и других организаций, созданных РФ, ответственность за коррупционные преступления, «если они были совершены по независящими от физического лица обстоятельствам».

Такими причинами признаются: стихийные бедствия, пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами (в том числе иностранных государств) и органами местного самоуправления.

Комментируя этот документ, депутат от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что это крайне странная инициатива. «Если вы вместо одного конкретного закона, по которому не по усмотрению судьи, а по закону можно человеку предъявить вопросы, заменяете братской могилой из 26 законов, где нет открытого перечня, создается впечатления, что вы как раз создаете условия для сокрытия коррупционных преступлений. И как один раз – не грех. А вы наводите тень на плетень множественностью законов, в которые вы предлагает вводить поправки», – возмутился он.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал инициативу правительства РФ «бредом». «Дословно это звучит: «Меры по совершенствованию противодействия коррупции». Но, к сожалению, с точки зрения нашей фракции, они решают абсолютно противоположные задачи: как бы наших коррупционеров уберечь от тюрьмы. На днях Генпрокуратура сделала скромное заявление, из которого следует что в 2020 году более половины виновных получили штрафы. Только 18% процентов получили реальный уголовной срок. Это – к вопросу о нашей мощной и непрерывной борьбе с коррупцией. Никто не борется и не собирается», – заявил Миронов.

По его мнению, депутаты, которые проголосуют за эту инициативу, подставят себя. «Понаблюдайте, кто и как будет голосовать за этот законопроект. Вот и делайте вывод, кто считает возможным покрывать это», – заключил он.

Москва, Александра Быстрицкая

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