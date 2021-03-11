В России женщины чаще отказываются от вакцинации, чем мужчины

Жители России насторожено относятся к вакцинации от коронавирусной инфекции. Как отметил доктор медицинских наук, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Николай Незнанов, скептицизм по отношению к прививкам более характерен для женщин, чем для мужчин. Об этом, как передаёт корреспондент РИА «Новый День», шла речь на пресс-конференции в Москве.

По словам Незнанова, в обществе есть «насторожённость по отношению к проводимой вакцинации», которая сказывается на готовности делать прививку. «По нашим данным, более 64% мужчин готовы вакцинироваться. Около 24% сомневается, не готовы всего 12%. В то время, если мы говорим о женщинах, всего 30% готовы вакцинироваться. А сомневаются и не готовы практически 70%», – сказал он.

Профессор отметил, что причины этой ситуации могут определяться во многом уровнем стрессовой нагрузки в семьях. «Как показывают ситуации, связанные со стрессовой нагрузкой не в контексте с ковидом, уровень стрессоустойчивости у женщин более высокий», – сказал он.

При этом Незнанов пояснил, что женщины больше склонны осторожничать. «Принятие решения определятся тем потоком разноречивой информации, которая доходит до них», – пояснил он.

Как сообщал «Новый День», в России за минувшие сутки выявили 9 270 случаев заражения коронавирусом во всех регионах. Третий день подряд суточный прирост инфицированных остается меньше 10 тысяч.

Москва, Александра Быстрицкая

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