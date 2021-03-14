В Москве подсчитали коронавирусных: почти за год заразились миллион жителей столицы

В Москве общее число заболевших коронавирусом за весь период пандемии превысило миллион человек. Об этом говорится в материалах столичного оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Как следует из данных, опубликованных в телеграм-канале штаба, всего выявлено 1 000 394 случая заражения covid-19. При этом вылечились 920 388 пациентов, умерли – 15 764 человека.

Telegram: Сообщение московского оперативного штаба

Как сообщалось ранее, за последние сутки в России выявлено 10 083 новых случаев коронавируса. Из них в Москве -1 905.

Напомним, первые карантинные меры в Москве в связи с угрозой распространения коронавируса были объявлены в начале марта 2020 года.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.03.21

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