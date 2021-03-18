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Четверг, 18 марта 2021, 12:51 мск

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Все деньги – корпорациям: власти готовятся «распечатать» кубышку

В правительстве РФ приняли решение использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инвестпроекты. Как пишет «Коммерсантъ», минфин подготовил новые правила, но «кубышку» могут распечатать и без них.

По данным издания, кабмин провел работу по оценке перспектив превышения ликвидной частью ФНБ в ближайшие три года порога в 7% ВВП, что дает «все законодательные основания для принятия решения о вложении средств». В связи с этим принято решение изменить правила инвестирования. В новых поправках, которые подготовил минфин, предусмотрено, что доля участия Фонда не должна превышать 25% стоимости проекта, а объем заемных средств – 40%.

Однако газета отмечает, если быстро согласовать поправки не удастся, власти готовы начать инвестирование и по старым правилам. Такая спешка может быть связана с нежеланием бизнеса вкладываться в крупные проекты без разделения рисков с государством при заявленных правительством планах по наращиванию частных инвестиций.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил подготовить список проектов, которые получат финансирование из фонда. При этом в Счетной палате заявили, что источники для пополнения ФНБ в 2021 году исчерпаны.

Как сообщал «Новый День», в январе Путин поручил выделять большее средств из Фонда на проекты в сфере нефтегазохимии. До 31 мая 2021 года правительство должно рассмотреть вопрос «о целесообразности увеличения объёма» средств ФНБ, привлекаемых акционерным обществом «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности.

Стоит отметить, что с начала коронавирусного кризиса экономисты и бизнес-сообщество призывало правительство «распечатать» кубышку и использовать ее на широкомасштабную поддержку населения. Однако власти категорически отказались последовать этой рекомендации.

Напомним, действующее законодательство позволяет расходовать средства ФНБ при достижении им рубежа в 7% ВВП. На данный момент ликвидная часть фонда равняется 7,1% ВВП. В декабре 2020 года на ежегодной пресс-конференции Путин подчеркнул, что ФНБ – главный инструмент, который позволяет справиться с потенциальными кризисами.

Москва, Александра Быстрицкая

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