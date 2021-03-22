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Понедельник, 22 марта 2021, 17:54 мск

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Путин решил сделать прививку от коронавируса

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин лично заявил о намерении привиться от коронавируса во вторник, 23 марта. Об этом он сообщил во время совещания по вопросу наращивания производства препаратов от коронавируса и ходу вакцинации населения. Глава государства подчеркнул, что прививка – это личное и добровольное решение каждого человека.

Путин отметил, что более шести миллионов человек уже получили как минимум один компонент российской вакцины от коронавируса. «В целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек. Из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины», – сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Президент РФ заверил, что российские вакцины абсолютно надежны и безопасны, тогда как иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты. «Это безусловный успех наших отечественных ученых и специалистов. Его признают и за рубежом», – сказал Путин.

Предполагается, что вакцинация не будет публичной, президент привьется одной из трех российских вакцин, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.03.21

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