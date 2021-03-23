«Временно»: министр спорта РФ лишился поста президента Международной федерации студенческого спорта

Министр спорта РФ Олег Матыцин приостановил деятельность на посту президента Международной федерации студенческого спорта (FISU). Как говорится в официальном сообщении организации, решение принято по согласованию со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

FISU сообщила национальным федерациям студенческого спорта, что первый вице-президент FISU Леонц Эдер будет выполнять обязанности президента до 17 декабря 2022 года, когда Матыцин снова займет свой пост.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда по делу ВАДА против РУСАДА, российские чиновники не могут занимать руководящие должности в международных спортивных федерациях в течение двух лет.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.03.21

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