Мир преодолел пик пандемии: локальные всплески заболеваемости еще возможны

Пик пандемии коронавируса в мире пройден. Об этом заявил руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов в комментарии «Интерфаксу». По его словам, пока еще возможны локальные подъемы заболеваемости.

Шестопалов отметил, что дальнейшие мутации SARS-CoV-2 могут оказаться, в том числе, реакцией на вакцинацию, поскольку вирус до сих пор не стабилизировался. При этом он предупредил об опасности птичьего гриппа.

«Если не принять своевременных мер и допустить попадание на птицефабрики, это может стать большой бедой. Соответственно, весной можно ожидать этот грипп в Западной Сибири», – подчеркнул он и добавил, что в 2020 году этот штамм уже выявляли в Западной Сибири и в Северном Казахстане у диких птиц.

«Что касается гриппа, то в этом эпидемическом сезоне он действительно ушел, но он обязательно вернется к следующему», – считает Шестопалов.

Напомним, в конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о первом лабораторно подтвержденном случае инфицирования человека вирусом гриппа птиц A (H5N8). Вирус был выявлен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышку гриппа.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на минувшей неделе сообщил, что учреждения министерства подключены к мониторингу новых инфекций.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 492 692 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 96 612 летальных исходов, выздоровел 4 109 281 человек.

В мире число заразившихся составило 124 339 436. С начала пандемии погибли 2 736 668 человек, выздоровело 70 558 494.

Москва, Александра Быстрицкая

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