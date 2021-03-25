В Москве выросла заболеваемость covid-19 среди пожилых

В Москве выросла заболеваемость коронавирусом среди пожилых людей. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний, мы видим, что больше стало серди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало», – сказал градоначальник (цитата по РИА «Новости»).

Собянин также уточнил, что у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса, и это было бы для них спасением.

Стоит отметить, что за последние сутки в России выявлен 9 221 новый случай Covid-19 в 85 регионах. Больше всего заболевших традиционно в Москве – 1787.

Москва, Светлана Антонова

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