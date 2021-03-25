«Мы увидели риски существенного скачка цен»: глава Минэкономики РФ настаивает на сохранении соглашения по сахару и маслу

Министерство экономического развития РФ настаивает на необходимости продлить действие соглашений о стабилизации цен на сахар и масло, поскольку есть риск существенного скачка стоимости этих товаров. Об этом заявил его глава Максим Решетников. При этом министр заверил, что пик инфляции в России уже преодолен.

«Последние две недели мы увидели риски существенного скачка цен в случае выхода из соглашений, и поняли, что необходимы дополнительные меры», – сказал Решетников, слова которого цитирует «Прайм».

Министр также подчеркнул, что принято не просто решение о продлении соглашений, но и по субсидиям производителям сахара, а также бутилированного масла. Кроме того, в ближайшее время Минэкономразвития внесет в правительство предложения по демпфирующему механизму по стабилизации цен на подсолнечное масло.

Глава минэка также сообщил, что экспортная пошлина на подсолнечное масло может быть введена с 1 сентября. Кроме того, с 1 июля будет введена запретительная экспортная пошлина на семена подсолнечника.

Решетников также заявил, что в настоящее время Россия уже пережила пик инфляции в марте, дальше рост цен будет замедляться. «На сегодняшний момент, в принципе, мы вышли на пик инфляции. У нас еще неделю назад инфляция стабилизировалась на уровне 5,8% <…> Поэтому сейчас, в принципе, мы находимся где-то на пике, и скорее уже в сторону снижения идем. Дальше мы рассчитываем, что год к году инфляция начнет снижаться», – пояснил он, отметив, что по итогам 2021 года инфляция приблизится к целевым 4%.

Москва, Светлана Антонова

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