«Издевательство над пациентом и системой здравоохранения»: врач оценил ситуацию с лечением онкобольных

Существующая в России практика оказания онкологической помощи зачастую является издевательством над пациентом и всей системой здравоохранения. Об этом заявил заместитель директора по образовательной деятельности Научно-медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина, заведующий хирургическим отделением Александр Петровский на экспертном совете в Госдуме ««Совершенствование организации лекарственного обеспечения онкологических больных в амбулаторных условиях».

Рассказывая о своем опыте в этой области, хирург привел в пример лечение самого распространенного онкозаболевания – рака легких ингибиторами кератин киназа. «Ингибиторы кератин киназа, они все таблетированные и принимаются пациентами в течение многих лет иногда. Ежедневно по одной таблетке пьют больные, по несколько таблеток. И конечно, чтобы все эти препараты назначали в сегменте стационара, неважно круглосуточного или дневного… Это в большой степени издевательство и над системой здравоохранения, и над пациентами», – считает Петровский.

Врач поддержала мнение коллег, что система онкологической помощи должна быть удобна и пациенту, и медицинскому учреждению. «Совершенствование этой амбулаторно-медицинской помощи, как уже сказали многие коллеги, позволит снизить нагрузку на бюджет и медицинской организации, и всей системы здравоохранения, поскольку будет отсутствовать госпитализация, лишние визиты к врачам, естественно тариф на эту амбулаторную помощь станет более дешевым в сравнении со схожим тарифом в системе дневного стационара», – пояснил Петровский.

В ходе обсуждения медик также обратил внимание важность обсуждаемой проблемы на фоне коронавирусной инфекции. Еще в мае прошлого года Экспертный совет предложил пути развития медпомощи, связанной с обеспечением лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. «Современные теле-медицинские технологии позволяют мониторировать состояние пациента, и при необходимости поводить какие-то медицинские мероприятия после такого видеоконтакта. Есть уже пилотные проекты, которые показали свою высокую эффективность, в частности, в Липецкой области», – подытожил Петровский.

Москва, Мария Соколова

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