«Когда закон работает на 15%...» В Госдуме признали лекарственную монетизацию крайне неэффективной

Система лекарственного обеспечения в России остается крайне неэффективной. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров на экспертном совете в нижней палате российского парламента по совершенствованию организации лекарственного обеспечения онкологических больных в амбулаторных условиях. По его словам, в нынешних условиях требуется принять еще один федеральный закон.

«Мы в комитете прекрасно понимаем, что 220 млрд, выделенных на монетизацию, используются крайне неэффективно… Когда закон работает на 15%, ну, наверно, это не федеральный закон. Но кто решится, когда десятилетиями выдавались эти суммы нашим льготникам, кто решится отменить эту монетизацию? Прежде, чем ее отменить, конечно надо выбрать модель лекарственного обеспечения», – пояснил Петров.

При этом депутат сообщил, что работа в этом направлении уже началась. «Нужно запустить большую финансовую машину. В 20 году первое было принято решение, что каждый работающий может возместить закупленное лекарство в аптеке при наличии рецепта – 15 тысяч 600 (рублей). Я не стал делать это возмещение. А оказалось, что это возмещение не стали делать из 70 млн работающих, по сегодняшним данным, 60 с лишним миллионов. Машина финансовая по лекарственному возмещению не запускается», – констатировал он.

По мнению Петрова, для совершенствования системы, в том числе, онкологической помощи необходим еще один федеральный закон – «пациент не должен бегать по аптекам и ждать эти лекарства месяцами». «Должен быть принят закон по детализации Фонда медицинского страхования. Когда каждый регион пишет свои правила игры – это абсолютно неправильно. Я выступаю за вертикализацию… Это позволит нам с вами собрать все. И деньги, и силы, и профессионализм, и компетенцию в один кулак. Нам нельзя размазываться сегодня. И тогда мы с вами будем обрабатывать такие детали, как стационар на дому и все прочее… Если мы перейдем на новую модель, нам придется концептуально очень много вопросов проработать. На модель нельзя перейти по чуть-чуть, родить придется враз», – подытожил парламентарий.

Москва, Мария Соколова

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