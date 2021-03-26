В правительстве РФ подготовили проект о продлении ценовых соглашений по сахару и подсолнечному маслу

В правительстве РФ подготовили проект постановления о продлении сроков ценовых соглашений по сахару и подсолнечному маслу. Документ опубликован на сайте подготовки официальных правовых актов.

В частности, предлагается внести изменения в постановление правительства от 14 декабря 2020 года «О соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости», изменив срок по сахару до 1 июня 2021 года, по подсолнечному маслу – до 1 октября 2021 года.

Как сообщал «Новый День», накануне глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников заявил о необходимости продлить действие соглашений о стабилизации цен на сахар и масло, поскольку есть риск существенного скачка стоимости этих товаров,

Стоит отметить, что на прошлой неделе цены на эти товары резко ускорили рост: сахарный песок за этот период подорожал на 0,8%, неделей ранее рост составлял 0,4%. Цены на подсолнечное масло выросли на 0,5% против 0,2% соответственно.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 26.03.21

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