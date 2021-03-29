Инновации по борьбе с COVID-19: Собянин сообщил, что Москва в тройке лучших

Москва вошла в тройку лучших рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Высокое место в рейтинге, составленном международным аналитическим центром StartupBlink, по данным мэра, Москве обеспечили 49 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить эти трудные дни.

«Среди них – онлайн-школы «Фоксфорд» и «Учи.Ру», индекс самоизоляции и сервис «Яндекса» по доставке тестов на COVID-19, телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами и системы диагностики. И, разумеется, в списке инновационных решений главные успехи московских ученых – искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина «Спутник V. Эти решения обеспечили Москве место в ТОП-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, но главное – они спасли тысячи жизней людей», – пояснил Собянин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.03.21

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