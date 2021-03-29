Внутренний кризис США: эксперт оценил вероятность диктатуры демократов

Внутренний кризис в США с избранием нового президента Джо Байдена не был преодолён. Как считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, в ближайшие годы американские демократы намерены, если не «установить свою диктатуру, то вернуть свой базовый электорат. Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РИА «Новый День».

«Не случайно многие говорят, что демократы намерены установить свою диктатуру в США. Это конечно громко звучит, никакой диктатуры демократов не будет, потому что республиканцы никуда не денутся. Это уже значит, что не будет диктатуры. Но они стремятся к тому, чтобы мобилизовать традиционный электорат и не допустить того, что сделал Трамп. А он стал отрывать традиционную часть демократического электората, а это уже опасно», – сказал он.

При этом Гарбузов отметил, что для демократов участие Трампа в следующих выборах может быть крайне опасным. «Они должны думать и заботиться, чтобы как-то реализовать свои взгляды на избирательную систему за эти четыре года, или хотя бы до следующих президентских выборов. В них собирается участвовать не только Байден. Что самое опасное для демократов – Трамп собирается в них участвовать. А он собирается участвовать, во всяком случае на сегодняшний день», – отметил он.

Как сообщал «Новый День», минувшей осенью эксперты предупредили, что американское общество расколото как никогда, и дистанция между идеологическими оппонентами «максимальная за последние 75 лет». При этом дестабилизация в США может негативно влиять и на обстановку в других странах мира.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 29.03.21

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