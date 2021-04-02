Катастрофу в Норильске можно было предусмотреть

Масштабную экологическую катастрофу на «Норильском никеле», которая произошла летом 2020 года, можно было предусмотреть. Об этом заявил доктор географических наук, профессор МГУ Юрий Мазуров на пресс-конференции в Москве.

«То, что случилось прошлым летом в Норильске, это что – нельзя было предусмотреть? Совершенно очевидно – можно. И соответственно, политику под это надо было выстраивать. Сейчас «Норильский никель» заплатил, как известно, приличную сумму… Но кому от этого стало лучше? По-видимому, никому», – сказал Мазуров.

По мнению профессора, в России необходимо создать реестр рисков, в котором бы учитывались факторы и естественного характера, и возникающие из-за влияния человека на природу. «Если мы собираемся не полагаться на авось, что, к сожалению, просматривается, а строить политику на реальных представлениях, о возможных событиях, как естественного характера, так и антропогенного характера… нужен как реестр рисков, так, вообще-то говоря, реестр объектов и феноменов наследия, то что должно быть сохранено», – считает Мазуров.

Напомним, 29 мая 2020 года утечка более 21 тысячи тонн дизтоплива на одном из объектов «Норникеля» стала одной из крупнейших в арктической зоне и создала угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (входит в «Норникель») по решению суда выплатила 146,2 млрд рублей компенсации за ущерб, нанесенный окружающей среде.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.04.21

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