«Почему в богатейшей стране мира так бедно живут люди?» В Госдуме настаивают на аудите пенсионной реформы и повышения НДС

Счетная палата должна предоставить отчет об эффективности пенсионной реформы, а также данные об эффекте повышения НДС и налоговом маневре. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

Комментируя ежегодный отчет Счетной палаты, с которым сегодня выступил глава контрольного органа Алексей Кудрин, Гартунг назвал его «прекрасным». «Прекрасный отчет сделали. До этого и ЦБ тоже прекрасный отчет сделали. Думаю, правительство придет, тоже прекрасно отчитается. Только неувязочка – бедность растет, экономика падает, доходы падают, региональное неравенство растет», – констатировал депутат.

«Объясните, как так получается: все молодцы, а люди как жили, так и живут, только все хуже и хуже. Правда, это не касается списка «Форбс», где российские участники продвигаются все выше и выше», – заявил Гартунг.

Парламентарий считает, что Счётная палата как главный контрольный орган страны должна давать ответы на главные вопросы. «Мы никогда не победим бедность, если будем действовать как сейчас. Почему у нас растут цены, падает экономика? Я думаю, что Счетная палата могла бы помочь. Давайте проведем анализ законов. Повышение НДС до 20% – что это дало, каким отраслям? Налоговый маневр, который явился основной причиной роста цен на бензин и снижения доходов в бюджет? Давайте оценим действия парламента в пенсионной системе! Повышение пенсионного возраста, заморозка индексации пенсий рабочим пенсионерами. Мы вообще оценку проведем? Что это дало?» – обратил внимание он.

При этом Гартунг выразил уверенность, что деньги нужно искать там, «где потеряли». «Правильно говорили о проверке институтов развития. Я напомню, что в этом зале в ноябре 2014 года простили банкам полтора трлн рублей. После этого еще 5 трлн рублей было потрачено на поддержку. Несколько госбанков захватили рынок, банки сейчас установили нужные комиссия и живут в шоколаде. А куда триллионы рублей ушли? Госкомпании, госзакупки – более 30 трлн рублей закупается в год – вот где дыра», – сказал он.

При этом парламентарий все же отметил положительный эффект от работы Счетной палаты. «Конечно, есть за что похвалить Счетную палату – проверка правильности начисления пенсий, по результатам которой выяснилось, что 16% пенсий начисляется неправильно. Моя личная статистика говорит, что процент примерно 30%. Многим доплатили, а кому-то пересчитали пенсию – это стало возможным, потому что Счетная палата дала процессу толчок. Это хорошо», – пояснил он.

«Но главный вопрос – почему в богатейшей стране мира так бедно живут люди? Когда мы на него ответим, тогда станет хорошо», – заключил Гартунг.

Москва, Александра Быстрицкая

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