«Если он выдвинется от «ЕР», ему это не поможет, а то и навредит...» мэрия Москвы нашла нового кандидата в самый протестный округ

Мэрия Москвы подыскала для самого протестного округа города «особого кандидата». Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник, на выборах в Госдуму по Центральному округу может баллотироваться координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов.

По данным издания, сам Леонов подчеркнул, что решение еще не принял, хотя к этому его «со всех сторон подталкивают». При этом он заявил, что он «непартийный человек».

По оценке политолога, экс-сотрудника администрации президента Владимира Шемякина, у Леонова будет больше шансов на выборах в качестве самовыдвиженца. «Тут как раз и хорошо взять человека, который не ассоциируется с властью и не является депутатом или представителем каких-то других органов. Единственное, в такой ситуации лучше идти самовыдвиженцем. Если Леонов выдвинется от «Единой России», это ему не сильно поможет, а то и навредит», – считает эксперт.

Напомним, столичный Центральный округ на выборах в Госдуму является самым протестным. В 2019 году оппозиция выиграла все три входящих в него округа на выборах в Мосгордуму.

В этом году о намерении баллотироваться там уже заявили депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин и журналист, новый лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко. Кроме того, баллотироваться по Центральному округу в качестве самовыдвиженца намерена юрист ФБК (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любовь Соболь.

Стоит отметить, что ранее от участия в выборах по Центральному округу отказался популярный у горожан экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. После этого московские власти вернулись к варианту с выдвижением на новый срок действующего депутата по этому округу Николая Гончара.

Примечательно, что ранее источники сообщили, что одной из задач ОНФ перед думскими выборами-2021 стал поиск кандидатов, которые не взаимодействуют с «Единой Россией», но пользуются уважением в обществе. Особый упор сделан на волонтеров и добровольцев.

Выборы депутатов Госдумы должны состояться 19 сентября 2021 года.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 12.04.21

Россия включит Сербию в космические проекты. / В России суточное число смертей от Covid-19 оказалось минимальным с ноября. / Разочарование: россияне больше не считают РФ «великой космической» державой. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»