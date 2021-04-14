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Среда, 14 апреля 2021, 14:46 мск

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«Чувствует нашу силу…» В КПРФ ответили на заявление Жириновского об отставке Зюганова

Заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил о скорой смене руководителя КПРФ, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко. По его словам, высказывание главного либерал-демократа является провокацией.

«Хорошо, что Жириновский следит за жизнью КПРФ, значит, чувствует нашу силу. Возможно, он даже захочет вступить в партию, но его не примут», – сказал Ющенко в комментарии РБК.

Пресс-секретарь лидера КПРФ также подчеркнул, что все региональные конференции поддержали Зюганова перед отчетно-выборным съездом КПРФ, который должен пройти 24 апреля. «Все подходят к съезду сплоченными как никогда», – заверил Ющенко.

Как сообщал «Новый День», сегодня лидер ЛДПР анонсировал отставку Зюганова. По его версии, после съезда компартию возглавит нынешний секретарь ЦК УПРФ Юрий Афонин.

Москва, Светлана Антонова

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