«Чувствует нашу силу…» В КПРФ ответили на заявление Жириновского об отставке Зюганова

Заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который заявил о скорой смене руководителя КПРФ, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко. По его словам, высказывание главного либерал-демократа является провокацией.

«Хорошо, что Жириновский следит за жизнью КПРФ, значит, чувствует нашу силу. Возможно, он даже захочет вступить в партию, но его не примут», – сказал Ющенко в комментарии РБК.

Пресс-секретарь лидера КПРФ также подчеркнул, что все региональные конференции поддержали Зюганова перед отчетно-выборным съездом КПРФ, который должен пройти 24 апреля. «Все подходят к съезду сплоченными как никогда», – заверил Ющенко.

Как сообщал «Новый День», сегодня лидер ЛДПР анонсировал отставку Зюганова. По его версии, после съезда компартию возглавит нынешний секретарь ЦК УПРФ Юрий Афонин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.04.21

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