Президент США заявил об экстраординарной угрозе со стороны России

Некоторые действия России представляют собой «необычную и экстраординарную» угрозу национальной безопасности США. Об этом заявил американский президент Джо Байден в письме Конгрессу, текст которого опубликован на сайте Белого дома.

«Я, Джозеф Байден-младший, президент США, считаю, что указанная вредоносная внешняя деятельность правительства России <...> представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. Я объявляю чрезвычайное положение для устранения этой угрозы», – говорится письме (цитата по РБК).

Среди угроз, исходящих от России, Байден назвал попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов в США, участвовать в злонамеренной кибердеятельности против США и их союзников, а также поощрять и использовать транснациональную коррупцию для влияния на иностранные правительства.

Вместе с тем, как считает Байден, Москва осуществляет экстерриториальную деятельность против диссидентов или журналистов, подрывает безопасность в государствах и регионах, важных для национальной безопасности США, чтобы нарушить устоявшиеся принципы международного права, включая уважение территориальной целостности государств.

Ранее сегодня стало известно, что президент США одобрил введение санкций против России. Ограничения коснутся 16 организаций и 16 граждан, которые якобы связаны с предполагаемым вмешательством в американские выборы. Вместе с тем Казначейство США запретило американским финучреждениям вкладывать деньги на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных Центробанком или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва подготовит «решительный» и «неотвратимый» ответ. «Подобное агрессивное поведение получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратим. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США. В МИД РФ вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», – подчеркнула спикер российского внешнеполитического ведомства.

Вашингтон, Светлана Антонова

Вашингтон. Другие новости 15.04.21

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