«Бог любит Троицу»: в Госдуме раскрыли «страшную военную тайну» РФ

Россия «готова повторить» принуждение к миру Украины, как это уже было в Грузии в 2008 году. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, передаёт корреспондент РИА «Новый День».

«Украина под впечатлением от прихода новых властей в США, под грузом провалов от экономики и в остальных областях жизни, решила обострить ситуацию, чтобы поставить Россию перед необходимостью либо отказаться от поддержки сограждан, либо нарваться на жесткую реакцию Запада», – сказал он.

«Они стали спешно заготавливать хворост для пожара. Заткнули русский язык, объявили о внесудебных санкциях против собственных граждан. Затем – передислокация войск и обстрел мирного населения республик. Взахлеб возбуждали себя примером победы Азербайджана в Нагорном Карабахе и этнической чисткой Хорватии в Сербской Краине. Вновь стали гибнуть мирные жители», – констатировал Затулин.

При этом депутат обратил внимание, что охладить пыл Киева удалось масштабными военными учениями, которые «по счастливой случайности» начались по приказу президента в европейской части России. «Мы немало слышим претензий. Но хотят ли русские войны? Нет, нет и нет. Но в стране и за рубежом должны знать, что в России есть власть, единство и защита национальных интересов. Это и есть наша страшная военная тайна – решимость продемонстрировать силу, хотя бы для того, чтобы ее не применять», – сказал он.

Парламентарий также подчеркнул, что «военная угроза отодвинулась, но не ушла». «Американцы думают, что с Россией можно разыграть сказку про кнут и пряник – и переговоры, и новые санкции. Толкают, кроме украинцев, и других своих марионеток. Вот чехи вспомнили о взрыве своих складов в 2014 году и высылают наших дипломатов. Но у нас есть примеры – и Грузия, и возвращение Крыма. Хотите наступить на одни и те же грабли – Бог любит Троицу», – заключил Затулин.

Как сообщал «Новый День», сегодня источники из делегации РФ заявили, что переговоры политических советников глав стран «нормандского формата» оказались безуспешными.

Напомним, с марта в Донбасс стягиваются сотни единиц украинской бронетехники и десятки тысяч военнослужащих украинской армии. В ЛДНР заявили об увеличении числа обстрелов и допустили возможность масштабной атаки украинской армии на Донбасс. Киевские власти на этом фоне обвинили Россию в наращивании военной группировки у границы с Украиной и в Крыму. В Кремле заверили, что российские войска никому не угрожают и будут находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поведение Киева создает опасность возобновления полноценных боевых действий в Донбассе, подчеркнув, что Россия примет меры по защите своих граждан в случае возобновления войны в Донбассе.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.04.21

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