50 тысяч рублей за три блока сигарет: Госдума нашла новый «кнут» для курильщиков

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о введении штрафов за перевозку немаркированной табачной продукции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», штраф за три блока сигарет может составить до 50 тысяч рублей. При этом депутаты от думской оппозиции заявили, что такое наказание не позволит пресечь контрабанду, а пострадать могут простые граждане.

Согласно этому документу, вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которыми предлагается установить ответственность за перемещение по стране немаркированной табачной продукции, в том числе являющейся товаром ЕАЭС. «Исключение составит перевозка совершеннолетними гражданами не более 600 сигарет, или 150 сигар, или 750 г табака, или всех этих изделий в ассортименте общим весом не более 750 г на одного человека», – говорится в документе.

Штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией продукции. Рассмотрение таких дел предлагается отнести к компетенции судей, а составление протоколов – к полномочиям полиции. Порядок уничтожения такой продукции определит правительство.

Кроме этого, документ повышает штрафы за оборот немаркированной алкогольной или табачной продукции. Они составят от 30 до 50 тысяч рублей для граждан (вместо 4 – 5 тысяч) и от 100 до 150 тысяч рублей для должностных лиц (вместо 10 – 15 тысяч).

Комментируя этот законопроект, депутат от ЛДПР Сергей Иванов заявил, что нововведение «наказывает не тех». «Курение – вредная привычка, спору нет, но надо умнее подходить к этому. 3 блока сигарет. Граждане не разбираются, маркировка подлинная или это сделано на подпольном предприятии. И вы хотите за это на 50 тысяч штрафовать гражданина! Вот полицейский остановил гражданина, который везет четыре блока сигарет – это уже превышает установленные параметры. Он посмотрел, маркеры не проходят и все – попал человек. Да, курить вредно, но это не их вина. Это их беда, а вы…» – сказал Иванов.

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов со своей стороны заявил, что для контрабандиста наказание в десятки тысяч – «легитимация легким испугом его деятельности». «Наше предложение – ко второму чтению перейти от наказания фиксированным рублем к стоимости товара, который намеревался перевести. Если 3 блока, то почти никакой ответственности, а если 33, если у него «КамАЗ», а вы ему 30 тысяч штрафа – издевательство!» – подчеркнул Нилов.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев считает, что авторы инициативы лоббируют интересы транснациональных корпораций. «Вы даете правоохранителям возможность наказывать безвинных граждан. Три блока контрабандисты не везут, они везут фурами», – констатировал он.

«Давайте мы зададим себе вопрос, почему всю табачную промышленность отдали в руки иностранцам? Мы не знаем, чем пичкают наших граждан. Надо смотреть на вопрос глубже. Не как штрафовать приобретателя, а как сделать чтобы, чтобы система вся была чистая», – сказал он.

Несмотря на возмущения представителей думской оппозиции, документ был принят 334 голосами «за», 37 депутатов проголосовало «против», двое воздержалось.

Напомним, с сегодняшнего дня в России вступил в силу закон, который устанавливает минимальную цену на сигареты в размере 108 рублей. Это правило не распространяется на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля 2021 года. Ее можно будет продавать по цене ниже установленного показателя до 1 июля.

Москва, Александра Быстрицкая

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