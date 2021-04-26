Долги жителей Московского региона за электроэнергию достигли 20 млрд рублей

Долг жителей Москвы и области перед энергетиками вырос до 20 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении АО «Мосэнергосбыт» по итогам работы за первый квартал. По данным энергетиков, порядка 79% этой суммы приходится на Московскую область.

«В первом квартале 2021 года сохранилась тенденция роста просроченной дебиторской задолженности: за 3 месяца суммарный долг потребителей Москвы и Подмосковья перед АО «Мосэнергосбыт» вырос на 5 млрд рублей и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил порядка 20 млрд рублей», – сообщили в энергокомпании.

При этом уточняется, что около 79% от общей суммы приходится на потребителей Московской области, прирастивших с начала года 4,4 млрд рублей долга. Долг сетевых организаций (компенсация потерь) в Московской области увеличился на 500 млн рублей и на отчётную дату составил 2,4 млрд рублей.

Компания отмечает, что в сложившейся ситуации вынуждена использовать все меры воздействия на злостных неплательщиков, предусмотренные действующим законодательством. «После снятия моратория на ограничения гарантирующий поставщик возобновил введение режима ограничения электроснабжения. Всего в I квартале 2021 года без электроэнергии из-за долгов остались более 5,7 тыс. человек… В отношении юридических лиц ограничение энергоснабжения в связи с задолженностью вводилось 7,9 тыс. раз (876 раз в Москве и 7 тыс. раз в Московской области)», – уточняется в сообщении.

Кроме того, по данным «Мосэнергосбыт», из-за долгов за электроэнергию был наложен арест на банковские счета и карты 3 875 жителей Москвы и Подмосковья. Более полутора тысяч неплательщиков были ограничены в праве выезда за пределы России.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.04.21

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