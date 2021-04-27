Стала известна ориентировочная дата референдума по Конституции Белоруссии

В Белоруссии референдум по поправкам в Конституцию состоится в начале 2022 года. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии республики Лилия Ермошина. По ее словам, организация плебисцита в конце этого лета и начале осени не обсуждается.

«Референдум пройдет в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании, в январе-феврале следующего года. По сути дела, если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата – 16 января», – цитирует Ермошину РИА «Новости».

Что касается информации, что референдум может состояться в конце лета-начале осени текущего года, по данным главы Центризбиркома, «об этом разговора нет».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года. 16 марта он подписал указ о создании конституционной комиссии, которая до 1 августа должна представить главе государства свои предложения.

Минск, Мария Соколова

Минск. Другие новости 27.04.21

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