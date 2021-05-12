Газификация России: планируется потратить до 800 млрд рублей за «пятилетку»

Проекты газификации России в ближайшую «пятилетку» потребует около 700-800 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, правительство вместе с «Газпромом» также рассматривает варианты дополнительных источников финансирования.

«Предварительно мы считали, что на пятилетку понадобится от 700 до 800 миллиардов рублей», – сказал Новак, отвечая на вопрос о необходимом объеме средств на повышение уровня газификации России, передает «Прайм».

Вице-премьер также отметил, что программа «Газпрома» по газификации субъектов РФ в 2021-2025 годах рассчитана в объеме 526 млрд рублей. По его словам, в этой ситуации потребуется дополнительное финансирование, источники которого будут понятны примерно к 1 июля, когда завершится процесс инвентаризации и разработан график догазификации населенных пунктов, в которых уже имеется сетевой газ.

«Мы смотрим разные варианты, в том числе оптимизацию расходов и перераспределение внутри принятых программ газификации, есть также у нас на сегодняшний день возможности у тех регионов, которые принимали свои программы газификации вместе с «Газпромом», взыскать дополнительные ресурсы», – пояснил Новак.

По его словам, речь идет, в том числе, о дополнительных средствах «Газпрома». «И не только «Газпрома», что важно, потому что речь касается газификации и регионов, где основными сетями владеет не «Газпром», а региональные организации. Таких субъектов у нас 10 – например, Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Ленинградская область, Татарстан и так далее», – уточнил вице-премьер.

Ранее стало известно, что правительство РФ утвердило дорожную карту, предполагающую рост уровня газификации страны с нынешних 71% до почти 83% в 2030 году.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.05.21

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