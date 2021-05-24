«Что можно было нарушить – они все сделали»: депутатский скандал в Подмосковье вышел на новый уровень

В подмосковном Чехове партия «Яблоко» намерена вновь оспорить назначение экс-главы района Александра Слободина депутатом местного Совета. Об этом в интервью РИА «Новый День» сообщил действующий народный избранник городского округа Юрий Буров. Он считает, что такая ситуация сложилась в результате действий председателя территориальной избирательной комиссии Ольги Щукиной.

Как сообщал «Новый День», скандал разгорелся в марте прошлого года, когда по состоянию здоровья полномочия депутата сложил с себя Николай Дижур. Решением бюро регионального совета «Яблока» его мандат было рекомендовано передать Михаилу Бурдину, хотя вторым в избирательном списке значился Слободин, не состоящий в партии.

«Слободин с момента, как мы избрались и получили два мандата в городском округе Чехов, нам не помогал, наоборот – чернил партию. Выпускали статьи против, допустим, меня, Бурдина, Дижура», – пояснил Буров.

Несмотря на решение партии, председатель территориальной избирательной комиссии города Чехов Ольга Щукина тогда исключила Бурдина из списка кандидатов на депутатский мандат, так как он якобы не является членом «Яблока», а состоит в «Партии пенсионеров за социальную справедливость». После этого «Яблоко» направило жалобу в областную комиссию и в ЦИК на имя главы Эллы Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации.

«Памфилова отправила в ИКМО (Избирательная комиссия Московской области). Уже ИКМО сделали в минюст запрос по членству Бурдина. Никаких документов, подтверждающих, что он вступал, что его принимали в эту партию, – нет. Ни решения бюро, ни учетной карточки, но дали ответ, что он состоял, но его исключили в мае 2017 года – до того, как мы пошли на выборы от «Яблока». То есть не должны были его из списков исключать», – пояснил Буров.

По его словам, за прошедший год прошло несколько судебных разбирательств, последнее из которых – 26 апреля в Московском областном суде, который отменил решение Чеховского городского суда, вернув дело на новое рассмотрение.

«По передаче мандата было принято три решения. ТИК отменил только два. Третье он не отменил. Сослался на то, что это должен сделать Совет депутатов городского округа Чехов – отобрать уже мандат у Александра Слободина и передать его Михаилу Бурдину. Но, как выяснилось после, как прописано в соответствующих документах, Совет депутатов это не делает, это делает территориальный орган. Они нас ввели в заблуждение», – заявил Буров.

«Это с марта прошлого года все началось, и уже второй год пошел и такую простую проблему ни ТИК, ни ИКМО решить не хотят. По закону, что можно было нарушить, они все нарушили», – подчеркнул Бурдин, уточнив, что в «Яблоко» считают ответственным за происходящее председателя ТИКа городского округа Чехов Ольгу Щукину.

«Она ввела в заблуждение ТИК, что предоставлены документы, что Бурдин состоит в Партии пенсионеров и попросила ТИК проголосовать, чтобы его исключить из списков, решение вынести и передать мандат следующему кандидату Слободину», – заявил депутат.

По его оценке, ситуацию с передачей мандата искусственно затягивают и это может продолжаться до следующих выборов в местный Совет депутатов, которые пройдут в следующем году. «Вот уже год с лишним затягивают. Они и дальше могут затягивать это до конца. Потому что выгоден им Слободин, это получается та же «Единая Россия». Это бывший глава городского округа Чехов. Он был в партии «Единая Россия». Но его в 2013 году судили за мошенничество с землей, переводом земель лесфонда. Его через суд отстранили от должности в городском округе Чехов. А сейчас здесь он, как говорится, всплыл. И по старой связи ему помогают и хотят, чтобы он был депутатом городского округа Чехов. Он более удобен и более лоялен для партии Единая Россия», – подытожил Буров, сообщив, что партия «Яблоко» уже обратилась с кассационной жалобой в вышестоящие судебные инстанции.

Москва, Мария Соколова

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