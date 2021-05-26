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Среда, 26 мая 2021, 17:58 мск

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Россия начала вакцинацию домашних животных от коронавируса

В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков», разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных.

«Вакцинация проводится частными и государственными клиниками, приобретшими вакцину у производителя – Федерального центра охраны здоровья животных», – пояснили в Россельхознадзоре.

Москва, Светлана Антонова

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