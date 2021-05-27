российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 мая 2021, 18:44 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Правительство РФ решило испортить лето: производители мороженого начали заявлять о приостановке выпуска продукции

Фото: Pixabay

В России производство мороженого «Инмарко» с большой долей вероятности будет приостановлено в связи с вступлением в действие закона об обязательной маркировке продукции. Об этом сообщила компания Unilever, которая является владельцем предприятий в Омске и Туле.

«Компания ООО «Юнилевер Русь», в портфель которой входит мороженое брендов «Инмарко», заявляет, что с 1 июня с большой долей вероятности вынуждена будет приостановить работу линий для производства мороженого, расположенных в Туле и Омске, если срок запуска маркировки останется прежним», – передают РИА «Новости» слова руководителя отдела по взаимодействию с органами госвласти «Unilever» в России, Украине и Белоруссии Артема Брижицкого.

По его словам, приостановка производства связана с «отсутствием поставок упаковки с нанесенными кодами маркировки, так как типографии до сих пор не могут завершить процесс установки и наладки нового оборудования по нанесению кодов». «Кроме того, типографии также пытаются решить проблемы, связанные со стиранием кода и отслоением его с пленки. По предварительной оценке, время простоя наших линий может составить 10 дней», – пояснил он.

Подобные заявления на прошлой неделе были озвучены на совещании в Минсельхозе. Почти 40% российских производителей мороженого опасаются, что к началу июня не успеют организовать маркировку своей продукции. Как поясняла РБК заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина, все оборудование по изготовлению марок поставляется из-за рубежа, техника никак не интегрирована в производство, что часто приводит к перестройке линий.

Напомним, в период пандемии коронавируса была введена аналогичная маркировка на лекарства, в результате чего в России образовался дефицит многих фармпрепаратов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.05.21

Достигли исторического максимума: Банк России положительно переоценил золотовалютные резервы. / «Эффективность» госуправления: взаимодействие регионов РФ остается на слишком низком уровне. / Путин и Лукашенко проведут переговоры. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

«Это же преступление!..» Госдума разрешила концессию в сфере ЖКХ

«В чем же наша независимость?» Центробанк приготовил России еще одну проблему

«Не лечат»: Россия после «бездарной оптимизации» оказалась с «ненормальным» здравоохранением

«Вы постоянно манипулируете…» Спикер Госдумы обрушился с критикой на Минфин РФ

Госдума одобрила бюджетные изменения

«Скоро все остановится»: правительство РФ срывает выполнение послания Путина

Минприроды предложило продлить право на ремонт техники до 10 лет

Чернышенко обещал прирост турпотока на Камчатку на 20% уже к концу года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Сибирь, Центр России, Общество, Политика, Россия, Экономика, правительство РФ,