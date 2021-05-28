«Противостоять русофобии»: эксперт объяснил, почему Россия проигрывает информационные войны

России нужно создавать в зарубежных государствах свои ресурсы влияния, чтобы не проигрывать в глобальной информационной войне. Как считает российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, наглядным и ярким примером является работа польских политтехнологов в Белоруссии.

«Это прекрасный с точки зрения политтехнологии проект. Заслуживает только аплодисментов, не как граждан, а как коллег», – пояснил эксперт, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его оценке, в нынешней информационной войне России пора вкладываться по полной программе. «Нам самим надо работать. Мы много раз об этом говорили. Взять хотя бы Украину. Нужно делать телеканал, который вещает из России на русском языке по украинской проблематике, который вещает с Донецка, Луганска, Крыма, Белгорода, с корабля – там, не знаю, в нейтральных водах напротив Одессы», – отметил Марков.

«Даже не один, а три телеканала, которые противостоят нынешнему русофобскому киевскому режиму. Это идеология православная, это идеология левая советская коммунистическая, и это идеология общероссийско-имперская. У них должно быть сопровождение телеграм-каналов, твиттер, радиостанции... Они должны вещать так, что его все таксисты в Киеве будут слушать», – считает Марков.

В качестве примера политолог привел в пример польские проекты в Белоруссии. «Вот поляки не пожалели денег и на «Белсат» и Nexta. Добились выдающихся успехов, когда полностью обрушили отношения с Европой и привели к политической изоляции Александра Лукашенко в мире, и массовые организовали акции протеста. Мы должны то же самое делать, и даже лучше в Украине. Ключевая проблема для нас – это Украина. Здесь надо работать», – заявил он.

«Мы должны работать с сознанием миллионов людей. У нас до сих пор ошибка такая, что работаем с элитой и олигархами местными. Ну да, с Януковичем-олигархом работали. Что получилось? Полный провал. Наш главный союзник, это общество Белоруссии и Украины – и десятки сотен людей у нас, для которых это Родина», – заключил Марков.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.05.21

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