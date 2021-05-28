«Плану более 100 лет»: почему Польша усилила влияние на Белоруссию?

Белоруссия стала частью польского проекта по созданию государственного образования от Черного до Балтийского морей. Об этом заявил польский журналист, кандидат политических наук Якуб Корейба на пресс-конференции в Москве. По его словам, это не первая попытка создать «подобную политическую общность».

«Эти планы известны уже больше ста лет. И сейчас это не первая попытка их реализовывать. Это основная цель польской политической элиты по отношению к Центральной и Восточной Европе. То есть, цель в том, чтобы между Германией и Россией создать некую субъектность, некую политическую общность, которая будет иметь собственный голос в международных отношениях. Которая будет способна не только влиять, но и имитировать влияние на реальность этого пространства между Германией и Россией, поскольку считается, что влияние Германии и России, а, в худшем варианте, влияние этих стран совместное, – это источник всех негативных событий и тенденций, как минимум, за последние триста лет. Так что – цель в том, чтобы раз и навсегда исключить возможность русско-немецкого союза. Во-вторых, выступать по отношению как к Росси, так и к Германии, как некий равноправный партнер. Тут есть желание союзников, не только Польши, нечто такое строить», – пояснил он.

Эксперт отметил, что в Европе на сегодняшний момент «без Украины и Белоруссии данный проект не имеет геополитических оснований». «Ну просто территориально, географически получается так, что без них это невозможно. Одной Прибалтики, Румынии, Болгарии для этого не хватит», – отметил Корейба.

Кроме того, польский журналист подчеркнул, что есть внутрипольские препядствия «на пути к включению Украины и Белоруссии в данный проект». «На выходе вы получаете некомпатибильность (несовместимость) этих стран с нынешними стандартами, существующими в Польше, политическими, экономическими, идеологическими и так далее… Никто не хочет Украину и, тем более, Белоруссию в Евросоюзе и НАТО. По тем же причинам, по которым никто не хочет Сербию – слишком сильная и влиятельная пророссийская компонента. То есть, если представить себе Украину в НАТО, то тут же вы имеете очень сильное влияние России на НАТО изнутри. Поэтому этот вариант пока все исключают. Вот на выходе мы пока имеем то, что единственной целью является сохранение Белоруссии и Украины в нынешнем территориальном виде на лучшие времена – более подходящие к тому, чтобы их включить в какой-то проект в виде равноправных партнеров», – констатировал эксперт.

Что касается белорусской эмиграции в Польше, то у Корейбы к ним «негативное отношение». «Я знаю этих людей еще со студенческих времен, по крайней мере, их часть. Эти люди двадцать с лишним лет обещают польским политикам революцию в Белоруссии. И так они живут, в некоем симбиозе с Александром Лукашенко. То есть, чем хуже Лукашенко себя ведет, тем больше бюджетов и поддержки они получают. Ведь еще три-четыре года назад в польском сенате стоял вопрос о закрытии «Белсата», потому что совершенно бесполезный проект. Когда Лукашенко в очередной раз повел себя нерационально, и вот они получили очередные бюджеты», – пояснил он.

«Это проект белорусской эмиграции и части польской элиты, – условно говоря, либерально-прогрессивной, которые считают, что успех демократизации Польши и других стран Центральной Европы в 80-е годы можно повторить в Белоруссии, Украине, Молдове, Грузии и так далее. Это проект, который живет своей жизнью и не всегда его деятельность вписывается в приоритеты польского государства, возможно сейчас ситуация изменится», – подытожил эксперт.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.05.21

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