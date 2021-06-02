«Больше, чем друзья»: спикер парламента Сербии назвал Россию одной из опор в современном мире

Россия является одной из опор Сербии в современном мире. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня на пленарном заседании Госдумы РФ заявил председатель Народной Скупщины Сербии Ивица Дачич. По его словам, Москва и Белград прекрасно понимают вызовы 21 века, и «знают, что могут и должны преодолевать их только сообща».

«Сегодня Сербия и Россия гораздо больше, чем исторические друзья. Отношения между странами стали развиваться по восходящей в 2012 году, когда в Сербии стала руководить коалиция Сербской прогрессивной партии, которую возглавляет Александр Вучич (президент Сербии), и Социалистической партии, которую возглавляю я. Республика Сербия и Россия в 2013 году заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое закрепило наше стратегическое партнерство, которое реализовалось на протяжении столетий во всех областях, представляющих общий интерес. Это результат близости наших взглядов на мир и вокруг нас – то, как мы можем сделать этот мир лучше в будущем», – отметил Дачич.

Спикер сербского парламента подчеркнул, что Белград, как и Москва, против ревизии истории Второй мировой войны. «Сербский народ с большим почтением относится к огромным жертвам, принесенным русским народом и другими народами в борьбе с нацизмом. Мы с большим уважением относимся ко всем воинским мемориалам, посвященным погибшим на территории Сербии солдатам Красной Армии. Мы категорически против всех попыток ревизии истории – уменьшения числа жертв, вклада в разгром нацизма и фашизма, против реабилитации носителей этой идеологии в настоящее время», – сказал Дачич.

Кроме того, спикер сербского парламента выразил благодарность России за помощь «в тяжелые месяцы борьбы с короновирусом». «Сербия является первой страной в Европе, производящей вакцину «Спутник V» с одобрения вашего института Гамалеи, который разработал эту замечательную вакцину. Это венец нашей совместной борьбы с пандемией COVID-19 в прошлом году. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз поблагодарить вас за помощь, которую российские специалисты – врачи и сотрудники эпидемиологической службы – оказывали народу Сербии в тяжелые месяцы борьбы с коронавирусной инфекцией», – отметил Дачич.

«Сербия – маленькая страна, которая часто становилась жертвой крупных глобальных кризисов и конфликтов. Однако именно благодаря этим трудным урокам истории, Сербия сегодня пытается противостоять всем вызовам, желая постоянно укреплять свои дружеские отношения и союзы. В этом смысле Россия является одной из наших опор в современном мире. От имени Республики Сербия, от имени наших граждан, испытывающих братские, дружественные чувства к русскому народу, призываю приложить все совместные усилия для дальнейшего развития наших отношений. Это наш долг перед предками, а, тем более, перед молодыми поколениями», – подытожил Дачич.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.06.21

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