«Это беспрецедентный шок»: эксперт назвал ключевую проблему правительства РФ

Для преодоления бедности и достижения экономического роста государство должно стать инвестором, а не кредитором. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал ректор РАНХиГС Владимир Мау, выступая сегодня Петербургском международном экономическом форуме. По его мнению, повышение уровня благосостояния важнее цифр, которые часто становятся «фетишем».

За последние семь лет в России ВВП вырос на 2,6%, а уровень доходов населения упал на 10,5%. В этих условиях, считает Мау, нужно поменять алгоритм экономической политики. «Ключевая проблема с точки зрения правительства – это снятие неопределенности. Никогда в мире технологические приоритеты не менялись в течение одного поколения. Это беспрецедентный шок с точки зрения предсказуемости, с точки зрения инвестиций. Рынок говорит, нужно делать длинные инвестиции, ну как можно делать, когда в процессе длинных инвестиций приоритеты меняются», – отметил он.

В то же время ректор РАНХиГС обратил внимание, что в России «сбережения резко превышают инвестиции». «В этой ситуации государство может становиться инвестором последней инстанции. Обычно говорят, что государство кредитор последней инстанции, а должно стать инвестором. Это тоже механизм снижения неопределенности. При этом приоритетами инвестиций, на мой взгляд, может стать социальная, транспортная и цифровая инфраструктура, сектора, которые повышают совокупную факторную производительность. Еще раз цифра, человеческий капитал и транспортная инфраструктура», – пояснил он.

«Говоря о возрастающей роли государства… Это задача не высоких налогов, это задача целевых займов. Бюджет может быть сбалансирован, но не надо занимать деньги на бюджетные разрывы. Надо занимать деньги на проекты. И закладывать в бюджет расплату по этим долгам», – уточнил он.

Исключительно важной задачей Мау считает клиентоцентричность, которую приоритетом для правительства назвал президент РФ Владимир Путин. «Человек был центричен у нашего государства всегда. Оно всегда говорило, что лучше для человека. В отличие от человекоцентричности – «я знаю, что вам нужно», клиентоцентричность – это диалог: «Я обсуждаю с людьми, что им нужно». Это исключительно важная вещь», – подчеркнут он.

«И последнее. Мы не должны забывать, что макроэкономическую стабильность, макроэкономическую ответственность никто не отменял… Несмотря на цифры роста, которые я бы не фетишизировал, благосостояние важнее роста, а за последние 40 лет мы видим, что эти показатели часто расходятся», – заключил Мау.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.06.21

Венгрия предложила России взаимно признать сертификаты вакцинации. / Артист Большого театра оформил два кредита и отдал деньги мошенникам. / Подавляющее большинство бедных в России – это семьи с детьми. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»