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Среда, 9 июня 2021, 16:46 мск

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Задушила своих детей: суд отправил мать-убийцу на принудительное лечение

В Москве вынесен приговор по резонансному уголовному делу в отношении 26-летней женщины, задушившей двух своих малолетних детей. Согласно принятому решению, женщина будет направлена на принудительное лечение в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Как говорится в сообщении столичного главка Следственного комитета, женщина признана виновной по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних, заведомо для нее находящихся в беспомощном состоянии).

Следствием и судом установлено, что вечером 17 ноября 2020 года женщина, находясь в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы, совершила удушение своих двух малолетних детей 2015 и 2017 года рождения.

Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, женщина признана лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ей деяния она не могла и не может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства.

Москва, Светлана Антонова

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