«Приговор Младичу выглядит лицемерным»: МИД России обвинил гаагское «правосудие» в предвзятости

Приговор бывшему главнокомандующему вооруженными силами Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Ратко Младичу, которого Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов осудил на пожизненное заключение, является лицемерным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Приговор Р.Младичу вновь продемонстрировал, что деятельность международных механизмов привлечения к ответственности виновных в преступлениях в период гражданской войны в бывшей Югославии на практике характеризуется предвзятостью по отношению к одной из сторон конфликта. Обвинительный приговор Р.Младичу выглядит лицемерным на фоне оправдания «гаагским правосудием» других участников конфликта тех лет, таких как хорватский генерал А.Готовина, косовар Р.Харадинай и бошнякский полевой командир Н.Орич», – цитирует ее слова официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

По оценке МИД России, «отличительные черты функционирования Остаточного механизма и его предшественника – Международного трибунала по бывшей Югославии – игнорирование фактов и исторического контекста событий, связанных с распадом Югославии, подрыв усилий по урегулированию последствий конфликта и восстановлению доверия на Балканах».

«Помимо этого, процесс над Р.Младичем сопровождался пренебрежением его базовыми правами как обвиняемого. На всем его протяжении адвокаты и члены семьи Р.Младича боролись за соблюдение его права на здоровье и адекватную медицинскую помощь. Однако заявления, направленные для этих целей, были отвергнуты судьями. В течение нескольких лет законным представителям генерала не предоставлялась полная и адекватная медицинская информация о его здоровье, независимые – в действительности, а не на бумаге – врачи к Р.Младичу не допускались. Ходатайства о временном освобождении подсудимого для целей лечения в России или Сербии, несмотря на предоставленные государственные гарантии, были также отклонены», – обратила внимание Захарова.

«Исходим из того, что деятельность Остаточного механизма в части дел, касающихся бывшей Югославии, должна завершиться в самое ближайшее время, после чего эта постыдная глава в истории международного уголовного правосудия будет закрыта», – заключила официальный представитель МИД России.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.06.21

Госдума одобрила запрет гражданам РФ участвовать в деятельности нежелательных в России организаций за рубежом. / «Это злоупотребление доверием и обман избирателей»: «Единая Россия» в Госдуме продавила внесудебную зачистку Интернета. / «Это как гардероб в театре...» Шойгу запустил проект обновления военкоматов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»