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Четверг, 10 июня 2021, 15:48 мск

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«Запасы на три месяца»: в России создан госрезерв антиковидной продукции

В России созданы запасы противоэпидемической продукции более чем на три месяца. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на итоговой коллегии ведомства за 2019-2020 годы.

«Субъекты федерации вместе с Росрезервом и предприятиями задействованы в решении еще одной важной задачи – обеспечении биологической безопасности. Мы уже начали формировать систему распределенного гражданского резерва и накопили запасы противоэпидемической продукции более чем на три месяца, которые при необходимости помогут сглаживать пики спроса», – передает «Интерфакс» слова Мантурова.

10 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил Минпромторгу принять меры для увеличения производства, закупок, поставок, а также для создания резервов необходимых средств, лекарств и аппаратов с учетом различных сценариев распространения коронавируса.

Москва, Мария Соколова

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