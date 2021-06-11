Названа причина всплеска новых случаев COVID-19 в Москве

В Москве всплеск заболеваемости коронавирусом обусловлен холодной дождливой погодой. Такое мнение высказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его мнению, ненастье вынуждает горожан собираться в закрытых помещениях, что способствует передаче инфекции.

«Вирус за этот год не получил каких-то новых способов передачи, передается это заболевание только аэрозольным механизмом при контакте инфицированного и при контакте восприимчивого. Одним из факторов, которые могли повлиять на то, что у нас идет повышение, – это то, что на прошлой неделе и в ближайшие дней десять была довольно холодная температура, дождливая погода. И вероятно, что большая часть населения встречались в замкнутых пространствах, что и способствует аэрозольному методу передачи инфекции», – передают РИА Новости слова Вознесенского.

Как отметил инфекционист, распространение вируса будет продолжаться, пока остаются не вакцинированные и не переболевшие граждане, а решения о дополнительных мерах будет приниматься, если негативная тенденция будет продолжаться как минимум неделю.

Ранее сообщалось, что в Москве число новых случаев заражения инфекцией стало наибольшим с 14 января и составило 5 853.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 11.06.21

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