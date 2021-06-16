«Оптимизация и разруха в здравоохранении»: коронавирус ничему не научил Россию

Россия не справится с пандемией коронавируса без системного решения проблем системы здравоохранения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, выступая на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его мнению, из первых двух волн коронавируса не было сделано должных выводов.

«Из первых двух волн главных выводов сделано не было. Та самая оптимизация и разруха в здравоохранении с точки зрения и оптимизации, и работы Фонда обязательного медицинского страхования, требует совершенно иного подхода. Иначе у нас действительно будет расти смертность, уменьшаться рождаемость со всеми вытекающими отрицательными последствиями для демографической ситуации в России», – констатировал Миронов.

«Да, необходимо вакцинироваться. Да, необходимо соблюдать меры безопасности каждому гражданину. Во многих субъектах РФ практически возвращаются к самым жестким ограничениям. Но я еще раз подчеркну, без системного решения проблем здравоохранения, мы так и будем плестись в хвосте за ситуацией, а не будем рулить ситуацией, как на самом деле необходимо», – заключил политик.

Москва, Мария Соколова

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