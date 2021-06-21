В Подмосковье зафиксирован абсолютный антирекорд по заболеваемости коронавирусом: за последние сутки количество новых случаев covid-19 достигло 1 800 человек. Об этом сообщила сегодня министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«За неделю количество пациентов с подтвержденным <…> вирусом выросло на 3%, или на 8,5 тысяч человек. Количество выявлений в сутки достигло 1800 человек – это наш абсолютный рекорд. Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день», – сказала Стригункова в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По словам министра, в этой ситуации до 10 июля в Подмосковье планируется развернуть еще 1,5 тысячи больничных коек для пациентов с коронавирусом. За прошлую неделю число коек увеличили на 2 тысячи. При этом среднесуточное количество госпитализаций составляет чуть более тысячи человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.06.21

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