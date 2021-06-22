В Москве образовался дефицит вакцины «КовиВак»

В Москве закончились запасы вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанная центром имени Чумакова. Как сообщается на сайте столичной мэрии, запись на прививку этим препаратом приостановлена.

«В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», – говорится в сообщении.

Вакцинация препаратом «КовиВак» была распределена только по пяти прививочным пунктам Москвы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.06.21

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