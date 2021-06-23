Круче, чем в Москве: в Подмосковье готовы ввести QR-код в общественном транспорте

В Подмосковье могут ввести дополнительные ограничения в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Как сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в числе вариантов – запрет на проезд на общественном транспорте без QR-кода о вакцинации от covid-19.
«Если ожидаемого эффекта не достигнем, то министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. Это допуск пользованию общественным транспортом только жителям Подмосковья, имеющим QR-код», – цитирует слова министра РИАМО.
Стригункова пояснила, что речь идет именно о наличии двух компонентов прививки. «Мы сделаем все возможное, чтобы избежать принятия данного решения», – заверила она.
Ранее сегодня стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о новых жестких ограничениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 23.06.21
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